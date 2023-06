Зловещо! Трима убити в центъра на Нотингам

Трима души са убити в центъра на Нотингам във вторник сутринта. Задържан е 31-годишен заподозрян, предава NOVA.

"Малко след 4.00 ч. сутринта полицията е повикана на "Илкестън роуд", където двама души са открити мъртви на улицата", се казва в изявление на полицията.

Малко по-късно бил получен сигнал за жестока катастрофа на "Милтън Стрийт". Там шофьор на ван връхлетял върху пешеходци, вероятно - умишлено. Трима пострадали са откарани за лечение в болница.

Three people killed in Nottingham rampage: Man, 31, arrested on suspicion of murder as victims are found dead in street at 4am and three others are injured after being run over by van - as police declare 'major incident' and put city into lockdown pic.twitter.com/g32qU604YN