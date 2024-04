Земята се разлюля! Мощен трус удари Тайван

С магнитуд 6,1

По данни на Централното метеорологично управление на острова Тайван е бил засегнат от земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер. Няма незабавни съобщения за предупреждение за цунами.

Земетресението, възникнало точно до брега в 2:21 ч. (18:21 ч. по Гринуич), е било на дълбочина 24,9 км. и е задействало алармите на мобилните телефони в столицата Тайпе, съобщи журналист от АФП. Преди няколко дни десетки земетресения разтърсиха острова, пише NOVA.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 24 km NE of #Hualian (#Taiwan) || 19 min ago (local time 03:13:27). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/2WxDbo9BUA