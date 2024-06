Земята се разлюля! Мощен трус удари Азербайджан СНИМКА

Епицентърът е бил на 27 км източно от Лерик, на дълбочина 18 км.

Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в района на Талишките планини в Южен Азербайджан, съобщи Центърът за сеизмологични услуги към азербайджанската Академия на науките.

Според съобщението трусовете са регистрирани в 07:43 местно време (06:43 бълг. вр.).

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.8 || 24 km NW of #Lǝnkǝran (#Azerbaijan) || 11 min ago (local time 07:43:26). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/LWhRR2nahS