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Земята се разлюля! Два труса удариха мощно наша съседка

  • 09:15, 09.10.2024
  • 09:19, 09.10.2024
    • https://www.marica.bg/svqt/zemqta-se-razlyulq-dva-trusa-udariha-moshtno-nasha-sasedka Marica.bg
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   Снимка: Getty Images

Миналия месец в окръг Бузъу бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,4

 

Земетресение с магнитуд 4 бе регистрирано в 01:48 ч. румънско (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча в окръг Бузъу, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Трусът е станал на дълбочина от 22 км в близост до градовете Бузъу (25 км северно), Фокшани (41 км югозападно), Браила (82 км западно), Плоещ (86 км североизточно), Галац (87 км западно) и Слобозия (94 км северно).

Сутринта в 5:56 ч., също в окръг Бузъу, е регистрирано по-слабо земетресение с магнитуд 2,5 на дълбочина от 107,4 км. 

Миналия месец в окръг Бузъу бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,4, припомня Аджерпрес.

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