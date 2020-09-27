Земетресение в Егейско море беше усетено и в България

Земетресение в Егейско море с магнитуд 5,3 по Рихтер беше усетено и в България тази нощ около 2 часа. Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция, на 41 километра от Ситония.

Най-силно трусът е усетен у нас в районите на София, Пловдив, Благоевград, Хасково и Велико Търново. На този етап няма информация за жертви и ранени.