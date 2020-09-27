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Земетресение в Егейско море беше усетено и в България

Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция

  • 27.09.2020 | 08:15
    • https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-v-egeysko-more-beshe-useteno-i-v-balgariq Marica.bg
  • Marica.bg
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Земетресение в Егейско море с магнитуд 5,3 по Рихтер беше усетено и в България тази нощ около 2 часа. Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция, на 41 километра от Ситония.

Най-силно трусът е усетен у нас в районите на София, Пловдив, Благоевград, Хасково и Велико Търново. На този етап няма информация за жертви и ранени.

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