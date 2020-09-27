Земетресение в Егейско море беше усетено и в България
Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция
- 27.09.2020 | 08:15
- Marica.bg
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Земетресение в Егейско море с магнитуд 5,3 по Рихтер беше усетено и в България тази нощ около 2 часа. Епицентърът е бил във водите между Гърция и Турция, на 41 километра от Ситония.
Най-силно трусът е усетен у нас в районите на София, Пловдив, Благоевград, Хасково и Велико Търново. На този етап няма информация за жертви и ранени.
Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Aegean Sea 40 min ago pic.twitter.com/151TUBkJAg— EMSC (@LastQuake) September 26, 2020
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