Земетресение с магнитуд 7,2 удари руски остров ВИДЕО

Земетресение с магнитуд 7,2 бе усетено край източния бряг на руския полуостров Камчатка, предаде Ройтерс, цитирайки Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил на дълбочина 51 километра, добави сеизмологичният център.

Footage of how a 7.0-magnitude earthquake ruined the lives of Russians in Kamchatka



The Shiveluch volcano, which "woke up" after the earthquake, raised a column of ash from the dome for 8 kilometers.



Is it possible to do this with Moscow? pic.twitter.com/9cwXF6qTnN — * (@V141NGs) August 18, 2024

Камчатският филиал на руското министерство на извънредните ситуации обаче съобщи, че няма опасност от цунами и че регистрираните вторични трусове от земетресението са с магнитуд от 3,9 до 5,0.

"Повечето от вторичните трусове не се усещат", съобщи регионалният орган за управление на извънредните ситуации в приложението "Телеграм".

По предварителна информация няма щети и жертви в резултат на земетресението.

Междувременно във връзка с изригване на вулкана Шивелуч в Камчатка е обявен червен код за авиацията, предаде ТАСС.

BREAKING: 7.2 magnitude earthquake strikes near Kamchatka, Russia! Locals report ground moving like it's alive. But that's not all - Shiveluch volcano ERUPTS, spewing 8km-high dust column! pic.twitter.com/1HFtwfPSrV — Facts Prime (@factsprime35) August 17, 2024

Активността на вулкана е опасна за местните и за международните въздушни полети, каза Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния филиал на Руската академия на науките, цитиран от БТА.

Yes, Shiveluch has definitely erupted. You can see little volcanic lightning flashes. Wait for the large volcanic lighting flash towards the end of this video.



This is when you see me really really giddy!!! pic.twitter.com/2rDtxhSZQc — Volcaholic (@volcaholic1) August 17, 2024

Изригването на вулкана Шивелуч в Камчатка започна рано тази сутрин. По предварителна информация височината на колоната от пепел е 8 километра над морското равнище.

"Пепелният шлейф се простира на 492 километра източно-югоизточно от вулкана", се казва съобщение на института по вулканология.