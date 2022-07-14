Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Албания 07:45, 14.07.2022 https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-s-magnitud-4-1-razlyulq-albaniq Marica.bg Marica.bg 84 0 Принтирай Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разлюля Албания късно снощи. Според информацията епицентърът на земетресението е бил на 17 километра североизточно от Елбасан, на 40 километра от столицата Тирана. Земетресението е усетено и в части от Западна Македония. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Земетресение 4,1 по Рихтер уплаши туристите на гръцки остров 14:4513.07.2022