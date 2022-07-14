Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Албания

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разлюля Албания късно снощи.

Според информацията епицентърът на земетресението е бил на 17 километра североизточно от Елбасан, на 40 километра от столицата Тирана.

Земетресението е усетено и в части от Западна Македония.