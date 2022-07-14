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Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Албания

  • 07:45, 14.07.2022
    • https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-s-magnitud-4-1-razlyulq-albaniq Marica.bg
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Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разлюля Албания късно снощи.

Според информацията епицентърът на земетресението е бил на 17 километра североизточно от Елбасан, на 40 километра от столицата Тирана.

Земетресението е усетено и в части от Западна Македония. 

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