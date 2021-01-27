Земетресение разтърси Северна Македония

Земетресението е усетено в Югозападна България

Земетресението е усетено в Югозападна България

Земетресение с магнитуд 3.4 разтърси Северна Македония в 8:44 тази сутрин. Трусът е засечен от Европейския сеизмологичен център.

Епицентърът с дълбочина 2 километра е на 26 км югозападно от Гостивар и 49 км югоизточно от Призрен, Косово.