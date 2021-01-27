Земетресение разтърси Северна Македония 27.01.2021 | 09:55 27.01.2021 | 09:56 https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-raztarsi-severna-makedoniq Marica.bg Marica.bg 331 прегледа 0 коментара Принтирай Земетресението е усетено в Югозападна България Земетресение с магнитуд 3.4 разтърси Северна Македония в 8:44 тази сутрин. Трусът е засечен от Европейския сеизмологичен център. Епицентърът с дълбочина 2 километра е на 26 км югозападно от Гостивар и 49 км югоизточно от Призрен, Косово. земетресение северна македония трус новини
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