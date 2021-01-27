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Земетресение разтърси Северна Македония

  • 27.01.2021 | 09:55
  • 27.01.2021 | 09:56
    • https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-raztarsi-severna-makedoniq Marica.bg
  • Marica.bg
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Земетресението е усетено в Югозападна България   

Земетресение с магнитуд 3.4 разтърси Северна Македония в 8:44 тази сутрин. Трусът е засечен от Европейския сеизмологичен център. 

Епицентърът с дълбочина 2 километра е на 26 км югозападно от Гостивар и 49 км югоизточно от Призрен, Косово.

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