Земетресение разлюля С. Македония! Вижте къде е епицентърът

Трус от 3,3 по Рихтер е регистриран в Северна Македония, стана ясно от данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е усетено в 10:13 ч. Епицентърът му е на 66 км от град Елбасан в Германия.

Очевидци свидетелстват, че е било кратко, но силно.