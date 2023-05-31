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Земетресение разлюля С. Македония! Вижте къде е епицентърът

  • 11:45, 31.05.2023
  • 11:54, 31.05.2023
    • https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-razlyulq-s-makedoniq-vijte-kade-e-epicentarat Marica.bg
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   Снимка: EMSC

Трус от 3,3 по Рихтер е регистриран в Северна Македония, стана ясно от данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. 

Земетресението е усетено в 10:13 ч. Епицентърът му е на 66 км от град Елбасан в Германия.

Очевидци свидетелстват, че е било кратко, но силно. 

земетресение северна македония епицентър трус
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3 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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3 коментара
Ковидчо:

Ковидчо:

31.05.2023 | 13:11

Трус в Северна Македония с епицентър на 66 км. от град Елбасан, който е в Албания, а не в Германия! То вярно всичко почва и свършва с Македония, ама чак пък толкова...

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хаххаа

хаххаа

31.05.2023 | 13:07

Марица чертае нова география ... "Епицентърът му е на 66 км от град Елбасан в Германия"

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Путин.

Путин.

31.05.2023 | 12:08

Бойко. Ше. Си. Бита. Карта. Ако. Направиш. Коалиция. Със. Тези. Национални. Предатели. Чифутчии. МРЪСНИ. Миризливи.

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