Земетресение разлюля С. Македония! Вижте къде е епицентърът 11:45, 31.05.2023 11:54, 31.05.2023 https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-razlyulq-s-makedoniq-vijte-kade-e-epicentarat Marica.bg Marica.bg 1235 3 Принтирай Снимка: EMSC Трус от 3,3 по Рихтер е регистриран в Северна Македония, стана ясно от данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Земетресението е усетено в 10:13 ч. Епицентърът му е на 66 км от град Елбасан в Германия. Очевидци свидетелстват, че е било кратко, но силно.
Ковидчо:31.05.2023 | 13:11
Трус в Северна Македония с епицентър на 66 км. от град Елбасан, който е в Албания, а не в Германия! То вярно всичко почва и свършва с Македония, ама чак пък толкова...
хаххаа31.05.2023 | 13:07
Марица чертае нова география ... "Епицентърът му е на 66 км от град Елбасан в Германия"
Путин.31.05.2023 | 12:08
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