Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разтърси граничния регион между Киргизстан и китайския Синцзянски район, съобщи Германският изследователски център за геонауки.

An #earthquake with a magnitude of 7 was reported at the #China-#Kyrgyzstan border, the Uzbekistan Ministry of Emergency Situations says.



In #Tashkent, the capital of #Uzbekistan, the quake measured a magnitude of 3. pic.twitter.com/gVLI0wdcds