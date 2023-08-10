Земетресение от 5,2 в Източна Турция 22:35, 10.08.2023 22:43, 10.08.2023 https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-ot-5-2-v-iztochna-turciq Marica.bg Marica.bg 1958 0 Принтирай Снимка: Getty Images Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля днес Източна Турция, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Трусът е станал на дълбочина 11 км, уточнява центърът, предаде БТА. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Ново земетресение удари Турция 16:3010.08.2023 23-ма ранени след мощното земетресение в Турция, скачали от балконите СНИМКИ ВИДЕО 06:4511.08.2023 Няма край! Трус с магнитуд 4,5 разлюля Анталия 17:5710.08.2023