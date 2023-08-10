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Земетресение от 5,2 в Източна Турция

  • 22:35, 10.08.2023
  • 22:43, 10.08.2023
    • https://www.marica.bg/svqt/zemetresenie-ot-5-2-v-iztochna-turciq Marica.bg
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   Снимка: Getty Images

Земетресение с магнитуд 5,2 разлюля днес Източна Турция, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е станал на дълбочина 11 км, уточнява центърът, предаде БТА.

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