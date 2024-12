Зеленски категорично отхвърли искането на САЩ за мобилизация на 18-годишни в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се противопоставя на предложенията на САЩ за намаляване на възрастта за мобилизация на войници от 25 на 18-годишна възраст, предаде Kyiv Post. Вместо това той призовава Вашингтон да изпрати повече оръжия и да се съсредоточи върху отслабването на военната мощ на Русия.

"Приоритет трябва да бъде спасяването на човешки животи, а не призоваването на по-млади войници", обяви Зеленски в публикация в социалната мрежа "Екс" (X). Той подчертава, че "Украйна се нуждае от по-добро обучение и оборудване за съществуващите си сили.



"Не трябва да компенсираме липсата на оборудване и обучение с младостта на войниците. Целта трябва да бъде да се запазят колкото се може повече животи, а не да се съхраняват оръжия в складове", се казва още в публикацията на Зеленски. Президентът на Украйна посочва също:

"Най-важното нещо е да работим заедно за това как да сложим край на тази война - това е нашият основен приоритет. По време на срещата в Париж точно върху това се съсредоточихме и беше много продуктивен разговор. Отново изказвам своята благодарност на президента Макрон за организирането ѝ, както и дълбоката си благодарност на президента Тръмп за силната му решимост да доведе тази война до справедлив край. Това е правилният подход и е важно всички детайли да бъдат добре обмислени, за да се гарантира, че мирът е наистина траен".

