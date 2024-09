Украинският президент публикува снимки на завръщащите се мъже и жени

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 49 украински военнопленници са били върнати в страната си от Русия. Президентът публикува снимки на завръщащите се мъже и жени, увити в украински знамена, предаде АФП.

„49 украинци са си у дома. Това са военнослужещи от въоръжените сили на Украйна, Националната гвардия, националната полиция, службата за охрана на държавната граница, както и наши цивилни граждани“, каза Зеленски и добави, че сред тях има и бойци от битката за завода „Азвостал“ в Мариопол.

Another return of our people – something we always wait for and work tirelessly to achieve.



Forty-nine Ukrainians are now home. These include warriors from the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, the National Police, the State Border Guard Service, and our civilians.… pic.twitter.com/mD5z7zyIvs