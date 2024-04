Президентът не спомена бройката на хората, които Киев планира да мобилизира

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия планира да мобилизира 300 000 нови военни до 1 юни, предаде Укринформ.

Той заяви това на съвместна пресконференция с президента на Финландия Александър Стуб в Киев.

