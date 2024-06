Зеленски на фронта: Президентът посети Донецка област ВИДЕО

Зеленски обсъди там военната и хуманитарната ситуация с високопоставени командири

Украинският президент Володимир Зеленски посети фронтовата линия в Донецка област, предаде АФП.

Volodymyr #Zelensky arrived in the #Donetsk region together with the new Commander of the Joint Forces, General Andriy Hnatov.



: Volodymyr Zelensky / Telegram pic.twitter.com/AoFATmfDeT