Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува днес "нерешителността" и "слабостта" на НАТО по въпроса за приемането на страната му за член на организацията му, предаде Франс прес.

Абсурдно е, че няма график за присъединяване на Украйна към алианса, подчерта Зеленски. Той предупреди, че колебливостта на НАТО насърчава руския терор.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…