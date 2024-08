Президентът определи ударите като едни от най-тежките удари: "Бяха използвани над 100 ракети от различни видове и около 100 дрона „Шахед“

"Днес Русия нанесе един от най-мащабните удари по Украйна, използвайки над 100 разнородни ракети и около 100 безпилотни самолета „Шахед“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

В обръщение, публикувано от пресслужбата на президентската канцелария, Зеленски подчертава, че сега в цялата страна се полагат усилия за преодоляване последиците на руския удар.

Президентът определи ударите като едни от най-тежките удари: "Бяха използвани над 100 ракети от различни видове и около 100 дрона „Шахед“. "И както повечето предишни руски удари, този беше също толкова злонамерен и насочен срещу важна гражданска инфраструктура", казва той и подчертава, че са били засегнати повечето от украинските области.

"За съжаление бяха убити хора. Моите съболезнования за семействата и приятелите на всички тях. Има десетки ранени хора и всички от тях получават необходимата подкрепа", добави Зеленски.

"Има много щети по енергийния сектор. Но навсякъде, където има прекъсвания в електрозахранването, вече тече възстановяване. Нашите аварийни екипи ще работят денонощно. Ние ще възстановим електрозахранването", каза още президентът на Украйна.

"И е съществено важно нашите партньори да изпълнят всичко, за което сме се договорили с тях. Системи за противовъздушна отбрана, ракети за тях. И също трябва най-накрая да пристъпим към колективно сваляне на руски ракети и дронове. Днес те бяха насочени към цели във Волинска, Лвовска и Ивано-Франковска области. Виницка и Хмелницка области, както и нашата Тернополска област. В различните ни украински области бихме могли да направим много повече за защитата на човешкия живот, ако европейските ни съседи работеха редом с нашите изтребители „Ф-16“ и редом с противовъздушната ни отбрана. Ако подобно единодействие работи толкова явно добре в Близкия изток, то би трябвало да работи и в Европа. Животът има една и съща стойност навсякъде", каза Зеленски.

В изявлението президентът на Украйна допълни: "Путин остава верен на себе си – болно същество; това е ясно на всички отдавна. Но също така е ясно, че той може да прави само каквото му позволи светът. Слабостта и липсата на решения в отговор подхранват терора. И всеки лидер, всеки наш партньор знае от какви твърди решения има нужда, за да приключи тази война – и за да приключи справедливо".

