Застреляха журналистка по време на репортаж за убийство

Въоръжен мъж откри огън по телевизионен екип, който отразяваше мястото на убийствата край град Орландо във Флорида, като уби репортерка и рани оператор, съобщиха властите.

19-годишният заподозрян, идентифициран от полицията като Кийт Мелвин Моузес, е бил арестуван малко след стрелбата. Той е обвинен и в убийството на 9-годишно момиче и жена на възраст между 20 и 30 години, заяви шерифът на окръг Ориндж Джон Мина по време на пресконференция.

#Breaking — A Spectrum News 13 reporter and photographer were shot at the scene of a homicide investigation. One has died, according to the sheriff. https://t.co/xMCKBfUlO1