Застрашени ли сме? Какво представлява болестта Х...

Не изпадайте в паника! Болестта X все още не съществува – но може един ден

Болест X е етикетът, който Световната здравна организация използва за обозначаване на някакво неизвестно в момента инфекциозно състояние, което е в състояние да причини епидемия или – ако се разпространи в множество държави – пандемия.

Терминът, въведен през 2017 г., може да се използва за означаване на новооткрит патоген или всеки известен патоген с новопридобит пандемичен потенциал. Според последното определение COVID-19 беше първата болест X, но в бъдеще може да има друга.



Защо хората говорят за това сега?

Световната здравна организация предупреди световните лидери за рисковете от бъдещи пандемии на годишната среща на Световния икономически форум, проведена тази седмица в Давос, Швейцария.

„Някои хора казват, че това може да създаде паника“, казва генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус . "Не. По-добре е да предвидим нещо, което може да се случи – защото това се е случвало в нашата история много пъти – и да се подготвим за него."

