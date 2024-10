Отделно от това шпионската агенция на Южна Корея заяви, че Северна Корея участва във войната в Украйна и е решила да изпрати 12 000 военнослужещи

Северна Корея е разположила първи контингент от 1500 войници от своите специални части във Владивосток, в руския Далечен изток, и скоро ще изпрати още, съобщи южнокорейското разузнаване, цитирано от Франс прес.

Южнокорейската разузнавателна служба "е установила, че от 8 до 13 октомври Северна Корея е транспортирала войници от своите специални части до Русия с транспортен кораб на руските военноморски сили, което потвърждава началото на бойното участие на Северна Корея", се казва в изявление на службата, в което се публикуват и подробни сателитни снимки.

Южнокорейската служба посочва, че разположените в Русия севернокорейски войници са получили руски военни униформи, оръжия и фалшиви документи за самоличност, и допълва, че те са дислоцирани в руски военни бази във Владивосток, Усурийск, Хабаровск и Благовешченск, където преминават обучение, което да ги подготви за изпращане в зони на бойни действия, отбелязва Асошиейтед прес.

В изявление на южнокорейската президентска канцелария, цитирано от Ройтерс, изпращането на войски в Русия представлява "сериозна заплаха за сигурността" на международната общност, на която Сеул ще отговори с всички налични средства.

Отделно от това шпионската агенция на Южна Корея заяви, че Северна Корея участва във войната в Украйна и е решила да изпрати 12 000 военнослужещи, включително подразделение на специалните сили, съобщи агенция Йонхап.

