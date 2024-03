Задържана е 21-годишна студентка

Коктейл "Молотов" (самоделна запалителна бомба – бел. ред.) е бил хвърлен по избирателна секция във втория по големина руски град Санкт Петербург, в първия ден от тридневните президентски избори в страната, предаде "Ройтерс", като се позова на местния новинарски сайт "Фонтанка".

Председателят на градската избирателна комисия Максим Мейксин каза, че полицията е предотвратила опит на млада жена да хвърли коктейл "Молотов" по табела в една от избирателните секции в града, съобщи ТАСС.

"Незаконните действия бяха незабавно прекратени от полицейски служители. Никой не е пострадал", написа Мейксин в своя канал си в приложението "Телеграм".

A young woman throws a Molotov cocktail against a polling station in Saint Petersburg.



At least four arson attacks at polling places across Russia have been registered since elections kicked off today. #Russia pic.twitter.com/G81VXEd26n