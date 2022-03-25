Заобикаляне на санкциите: Алтернативни полети до Русия през Сочи
- 25.03.2022 | 13:45
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Руският Национален превозвач стартира директни редовни полети от Сочи до Армения, Египет, Израел, Казахстан, Турция и Узбекистан, се казва в изявление на компанията. Това са страните които не затвориха въздушното си пространство за руски самолети и са единствената връзка с прехвърляне, за полети от Европа до Русия
„Полетната програма е фокусирана върху транзитния пътнически трафик и ще представлява интерес за пътниците, следващи маршрута през Сочи от базовите летища на Москва, Санкт Петербург и Красноярск“, се казва в съобщението.
Полетите от Сочи до 17 дестинации ще се извършват от Русия (част от групата на Аерофлот) със самолети Superjet 100. За тази цел в Сочи ще бъдат базирани до десет самолета.
Снимка Интерфакс
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Коментари (4)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Почему российские начальники не хотят летать на Sukhoi Superjet 100?25.03.2022 | 17:48
Топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки, рассказали Би-би-си в нескольких компаниях, занимающихся организацией поездок. Насколько это массово? И как сказалась на отношении к самолету катастрофа в Шереметьево? На прошлой неделе стало известно, что "Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100 после крушения самолета авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту "Шереметьево". 5 мая в аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Но случай "Яндекса" не единственный. Менеджеры высшего звена в российских компаниях предпочитают не летать в командировки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ). В агентства, занимающиеся организацией поездок, неоднократно приходили и приходят запросы о том, чтобы при покупке билетов учитывалось, что рейс не должен выполняться на "Суперджетах". Правда, приходить такие запросы начали еще до катастрофы. Об этом Би-би-си рассказали представители нескольких компаний, которые занимаются организацией деловых поездок. Все собеседники согласились говорить с Би-би-си по этому поводу только на условиях анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой, кроме того речь идет о персональных заказах клиентов. "Очень много случаев - не про все пишут. [Клиенты] опасались, особенно вип-клиенты", - рассказал представитель одного из агентств на условиях анонимности. В другом агентстве заявили, что после катастрофы сами начали предупреждать клиентов о том, что рейс будет проводиться на "Суперджете". "Мы для випов (партнеров и лидеров мнений - Би-би-си) не берем "Суперджет", для руководителей", - рассказал Би-би-си сотрудник одной из фармацевтических компаний, работающих в России, по поводу организации командировок внутри компании. Он отметил, что в компании заранее выбирают рейсы и отмечают в комментариях к заявке соответствующие пожелания по поводу рейсов и авиакомпаний. Такие пожелания появились из-за того, что "начальники выбирают спокойствие", - сказал собеседник Би-би-си.
комунист25.03.2022 | 16:08
Всяко действие ражда равно по сила и пративоположно по посока противодействие. Закон на физиката.Браво на Руснаците!
dii25.03.2022 | 17:50
Това важи ли и за нападението на Путин? Браво на украинците ! И за да е по весело настроението добавям 1 виц - съвременен вариант на приказката Царят е гол. Попитали радио Ереван: - Вярно ли е, че руската армия е втората по сила в света? - Вярно е, отговорило радиото, само че не в света, а в Украйна.
комунисте хубаво, че те има25.03.2022 | 17:55
Спечелих бас от твои коментари като доказателство на твърдението, че си най-тъn от всички олигoфрени в сайта. Наздраве!