Руският Национален превозвач стартира директни редовни полети от Сочи до Армения, Египет, Израел, Казахстан, Турция и Узбекистан, се казва в изявление на компанията. Това са страните които не затвориха въздушното си пространство за руски самолети и са единствената връзка с прехвърляне, за полети от Европа до Русия

„Полетната програма е фокусирана върху транзитния пътнически трафик и ще представлява интерес за пътниците, следващи маршрута през Сочи от базовите летища на Москва, Санкт Петербург и Красноярск“, се казва в съобщението.

Полетите от Сочи до 17 дестинации ще се извършват от Русия (част от групата на Аерофлот) със самолети Superjet 100. За тази цел в Сочи ще бъдат базирани до десет самолета.

Снимка Интерфакс