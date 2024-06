Загина астронавтът пръв видял обратната страна на Луната

Американският астронавт Уилям Андерс, който обикаля Луната с космическия кораб „Аполо 8“ и прави една от най-известните снимки в космоса, умира на 90-годишна възраст, докато управлява самолет с лек двигател.

Според официални данни самолетът му се е разбил във водата северно от Сиатъл, щата Вашингтон, съобщи Би Би Си.

Синът на Андерс Грег потвърди, че баща му е пилотирал малкия самолет и че тялото му е било открито в петък следобед.

„Семейството ни е съсипано. Той беше страхотен пилот. Той ще ни липсва“, се казва в изявление на семейството.

През 1968 г. Андерс е пилот на лунния модул на мисията „Аполо 8“ - първият космически кораб с екипаж, достигнал Луната. Той е автор на емблематичната снимка „Изгревът на Земята“ - едно от най-известните изображения на нашата планета от космоса.

Снимката е направена в навечерието на Коледа. На нея е запечатана Земята, която се издига над хоризонта на безжизнената лунна повърхност.

По-късно Андерс нарича тази снимка своя най-значим принос към космическата програма.

„Дойдохме дотук, за да изследваме Луната, а най-важното нещо, което открихме, беше Земята“, каза той.

Мнозина смятат, че този образ е мотивирал световното движение за опазване на околната среда и е положил основите на световната кампания за Деня на Земята.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g