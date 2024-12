Според републиканския конгресмен Джеф Ван Дрю обаче става въпрос за ирански "кораб майка", от който летателните апарати излитат

Казус с мистериозни наблюдения на дронове в небето над Ню Джърси и Ню Йорк стигна до Федералното правителство във Вашингтон, съобщи NOVA. На редовния брифинг на Пентагона говорителят на военното министерство заяви, че няма доказателства летателните апарати да са вражески или от чуждестранно формирование.

За обектите в небето над двата щата гражданите сигнализират от седмици. От Пентагона посочват също, че забелязаните дронове не са на американската армия и проблемът се разследва от местните правоприлагащи органи.

Според републиканския конгресмен Джеф Ван Дрю обаче става въпрос за ирански "кораб майка", от който летателните апарати излитат.

'Shoot them down': Congressman Jeff Van Drew says #drones are launching from Iranian 'mother ship' off U.S. east coast



'We don't have anything like this. Our government and also certainly our hobbyists don't' @Congressman_JVD #dronesnj #dronesightings pic.twitter.com/UWp8Vy3h1K