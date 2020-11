Насред пандемията от коронавирус нова заплаха надвисва над силния пол. Учени обявиха, че са открили ново смъртоносно заболяване сред мъжете. Специалистите са нарекли новия синдром VEXAS, който може да доведе до 40 % смъртност сред носителите му. Пациентите страдат от автовъзпалително заболяване, температура, активно образуване на тромби, както и възпалителен процес в хрущялната и белодробната тъкан. Резултатите от изследванията са публикувани в списание "The New England Journal of Medicine".

Учените свързват това заболяване със соматични мутации на гена UBA1, който се намира в Х-хромозомата. В рамките на изследването мутации са били открити сред 25 мъже, а към края на проучването –у още 25. Според учените, броят на заболелите може да е значително по-висок.

Експертите допускат, че заболяването е свързано с появата на възпалителни синдроми сред възрастните, за които по-рано се смяташе, че нямат връзка помежду си. Засега не е ясно защо именно мъжете са податливи на новия смъртоносен синдром.

Руски учени обаче са скептични към апокалиптичните прогнози на западните си колеги. Според тях мъжете, у които са открити соматични мутации на гена UBA1 са твърде нищожен процент. От 2560 болни са открити сами трима пациенти със синдрома VEXAS, обясни Мадина Азова, професор от катедрата по биология и обща генетика на РУДН.