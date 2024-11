Транссексуални законодатели, служители и посетители на Капитолия вече няма да могат да използват тоалетни, съблекални и други съоръжения, съответстващи на тяхната полова идентичност, съгласно ново правило, обявено от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън.

„Всички еднополови съоръжения в сградата на Капитолия и офисите на Камарата на представителите са запазени за лица от съответния биологичен пол“, заяви Джонсън в официално изявление в сряда.

Новото правило е пряко насочено към новоизбрания представител от Демократическата партия Сара Макбрайд, която стана първият открито транссексуален член на Конгреса след победата си за мястото в Камарата на представителите на Делауеър. Освен нея, то ще засегне и транссексуалните посетители, както и свидетелите, които участват в заседания на комисии.

Капитолия посреща над 3 милиона посетители годишно. Макбрайд ще има достъп до частна тоалетна в офиса си, разположен в близка сграда, както и до унисекс тоалетни в комплекса на Капитолия. Въпреки това, унисекс съоръженията не са толкова леснодостъпни, колкото стандартните еднополови тоалетни, които се намират непосредствено до залата на Камарата, особено по време на дълги сесии за гласуване.

BREAKING: Sarah McBride makes history becoming the first out trans person elected to Congress #NOH8 pic.twitter.com/HMMsDyU4X1

Според публикация на The Hill, тази промяна поставя председателя Джонсън в центъра на усилията за ограничаване на правата на транссексуалните в САЩ.

Регулацията предизвика критики във Вашингтон. Ден по-рано Джонсън заяви пред репортери: „Вярвам, че всички хора трябва да бъдат третирани с достойнство и уважение, и ще продължим да действаме според това.“

I’m not here to fight about bathrooms. I’m here to fight for Delawareans and to bring down costs facing families. pic.twitter.com/bCuv7pIZBY