За първи път: ВИДЕО показа ядреното куфарче на Путин в Пекин

Руският ядрен куфар, известен като "Чегет" (името на връх от Кавказките планини), традиционно се носи от военноморски офицер и винаги е до държавния глава

Видео от визитата на руския президент Владимир Путин в Пекин показва рядко попадащите в обектива служители, които носят т.нар. ядрен куфар, предаде "Ройтерс".

На кадрите се вижда как след приключването на преговори с китайския президент Си Цзинпин, Путин се отправя към друга среща, заобиколен от охрана и последван от представители на руските ВМС в униформи. Всеки от тях носи куфар, а камерата дава в близък план един от тях.

Cheget (nuclear briefcase) carriers accompany Putin to his visit to China. pic.twitter.com/9e9PBXkXLG