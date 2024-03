След седмици на спекулации за здравословното ѝ състояние от двореца Кенсингтън разпространиха първа снимка на съпругата на принц Уилям - Катрин

Кадърът е направен от британския престолонаследник и на него Кейт е с трите си деца - принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Към снимката, която беше публикувана по повод 8 март, има и благодарствено послание към всички, които са изразили загриженост към здравето на принцесата.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ