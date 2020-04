За първи път през последните осем години, рок легендите "Роулинг Стоунс" издадоха първия си сингъл, посветен на пандемията от коронавируса.

Съобщението бе публикувано вчера в сайта на групата. В Youtube за денонощие клипът е гледан от над милион и половина души.

„Да живееш в град-призрак” е записан в самоизолация в Лос Анжелис. Преди карантината групата е работила върху нов албум, внушението на парчето Living in a Ghost Town съвпада с началото на световната пандемия и карантина. Клипът показва безлюдните улици на Лондон, Холивуд, Кейптаун, Киото, Осло и Торонто.

За последно групата пусна нови песни през 2012 година. Това бяха парчетата Doom and Gloom и One More Shot, включени в колекцията от хитове GRRR.