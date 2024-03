Индия извърши успешен първи изпитателен полет на разработена в страната на екзоатмосферна балистична ракета

Тя е с няколко бойни глави, разработена по технологията MIRV, съобщи индийският премиер Нарендра Моди в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Индийските учени са интегрирали технологията (която доставя множество бойни глави, изстреляни от една ракета, независимо до различни цели, на платформата "Агни-V") и това е най-новата от серията индийски ракети "Агни", способни да носят ядрено оръжие.

"Агни-V" има обсег от 5000 км, което я прави единственият претендент на Индия за междуконтинентална балистична ракета с голям обсег на действие.

Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) technology.