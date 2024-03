Юруш на пазар в Одрин! Курсът гони рекордните 18 лири за лев

Заради покачването на валутните курсове се увеличава броят на туристите, които идват от България и Гърция да пазаруват в Одрин и района.

Левът днес поскъпна до 17,88 TRY, според "Гугъл финанс", като гони психологическата граница от 18 TRY.

Официалният обменен курс на Еврото днес достигна до рекордните 35 TRY, a доларът е 31,95 TRY. Грам злато е 2200 TRY.

Тази тенденция на обезценяване на турската лира продължава от няколко седмици и се очаква да продължи поне до края на месеца.

Според обменният курс на БНБ левът днес се разменя за 17,73 TRY, а 100 лири вече са 5,63 лв.

Днес идващите от България се отбиват първо на пазара Улус, където може да се намери всичко. Единственото правило е да се пазарите. Също така не е за предпочитане да плащате в левове, евра или с карта. Всички предпочитат кеша в турски лири. Тогава и пазаренето е най-изгодно. Повечето от нашенците идват в ранни зори, пазаруват и се връщат по родните си места следобед или привечер.

Търговецът на пазара Улус, Мурат Ахмет сподели за агенция Демирьорен (DHA): „Много сме доволни, че българите идват. Те не умеят да се пазарят. Просто ги оставете да пазаруват. Купуват много. За наше щастие те продължават да идват. Ако не бяха те, нямаше да можем да продаваме нищо тук", заяви той.

Магазинерът Салих Мъзрак заяви: „Идват на тълпи… 5 лева са вече 90 лири… Купуват тениски, панталони и бельо. Купува всичко от А до Я за 100 лева и се връщат в България. Турция е изгодна страна за тях. Пазарът Улус е международен пазар. Ние приемаме 10 хиляди туристи на ден“, допълни той.

Българските туристи избират да пазаруват в различни точки на Одрин и околностите, според нуждите. Не са малко и тези които отиват до Лозенград и дори до Тукирдагъ, като се надяват, че цените там са още по-изгодни.

Поради разликата в обменния курс туристите от България и Гърция пазаруват много изгодно. Важно е да се знае, че можете да пазарувате с кредитна карта без проблем в моловете и магазините от известните турски и международни марки.

В Одрин интензитетът на граничните пунктове продължава предимно през уикендите. Напоследък на входа за България проверките станаха още по-сериозни, заради предстоящото ни влизане в Шенген. Но непрекъснатото поскъпване на еврото и лева увеличи броя на българските туристи, идващи в Одрин за ежедневно пазаруване.

По данни на турската регионална дирекция "Митници и външна търговия на Тракия" този месец 42 967 българи са влезли в Одрин през граничния пункт Капъкуле/Капитан Андреево. Властите заявиха, че броят на хората, идващи в окръг Одрин за пазаруване, включително и ГКПП-тата с Гърция е над 50 хиляди души.

Кемал Чингьоз, президент на Камарата на търговците и занаятчиите в Одрин, заяви: "Пристигането на българи не само е от полза за икономиката на Одрин, но също така допринася за икономиката на страната. Виждаме, че търговците правят непрекъснато увеличения, но това е защото и цените в Турция ежедневно се покачват. Ние водим проверки за спекулативно повишени цени. Надяваме се нашите приятели от България и Гърция да могат да пазаруват лесно и приятно в нашия окръг и да знаят, че винаги са добре дошли тук."

Чингьоз заяви, че преди години турците са ходели в България за пазаруване, но сега, поради ефекта на валутния курс, българите идват в Турция.

Той допълни: "В момента над 80 процента от консумацията на десерти в Одрин е от българи. Освен това те купуват повечето козметични продукти и почистващи препарати от нашите магазини. Взимат всичко, няма нещо, което да не вземат. Освен това, като дойдат, харчат минимум около 1000-1500 лева на ден. Нямам статистическа информация, но това е, което чуваме."

Чингьоз допълни: "Одрин не е загубил българските си клиенти, нито трябва да го прави. Поради тази причина търговците носят голяма отговорност. Те трябва да бъдат разумни, особено с цените. Те не трябва да надуват твърде много цените“, заключи той.