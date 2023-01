Взрив на военното летище в Кабул, има жертви

ази сутрин на входа на военното летище в Кабул е избухнала експлозия, при която са загинали и са били ранени няколко души, съобщи за Франс прес говорителят на Министерството на вътрешните работи Абдул Нафи Такор.

"Причината за експлозията все още не е известна", добави той. "Няколко наши сънародници бяха убити или ранени при взрива."

Такор не съобщи подробности за броя на ранените и убитите, но добави, че властите разследват инцидента.



An explosion outside #Kabul's military airport on Sunday killed several people, according to Abdul Nafi Takor, spokesman for the #Taliban-run interior ministry. #Afghanistan pic.twitter.com/SJIHskoRik