Вулкан в Исландия изригна за десети път за три години ВИДЕО

Вулкан край исландската столица Рейкявик изригна късно снощи за десети път за последните три години, като избълва фонтани от лава и облаци дим, съобщи националната метеорологична служба, цитирана от Ройтерс.

Исландия, с население от близо 400 000 души, е разположена на разломната линия между Евразийската и Северноамериканската тектонична плоча, което я прави силно земетръсна зона, изобилстваща от гейзери, термални извори и десетки вулкани.

Предвид натрупващата се под земята магма властите предупредиха за непосредствено предстояща вулканична активност на полуостров Рейкянес, на около 30 км югозападно от Рейкявик. Последното изригване там приключи съвсем неотдавна - на 6 септември.

Изригванията на полуостров Рейкянес, които се определят като фисурни, не са засягали пряко столицата и не водят до издигането на значителни количества пепел в стратосферата, така че не се стига до смущения във въздушното движение.

След като в продължение на 800 години са били в покой, геоложките системи в района се "събудиха" отново през 2021 г. и оттогава се наблюдават изригвания с нарастваща честота, като сегашното е шесто от началото на 2024 г.

Близкото рибарско градче Гриндавик, в което преди заповедта за евакуация през декември миналата година живееха близо 4000 души, остава до голяма степен безлюдно поради периодичната заплаха от потоци лава.

