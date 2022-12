Войната отне на Украйна домакинството на тазгодишното издание на музикалния конкурс "Евровизия". Но не ѝ отне нито музиката, нито участието през 2023 г. в надпревата, която спечели през 2022-ра.

Концерт от бомбоубежище. В случая - от подземията на киевското метро. Съревнованието беше оспорвано, сцената бе на метростанция "Майдан Незалежности" (Площад Независимост) в Киев, която се превърна и телевизионно студио. Въпреки постоянните руски въздушни атаки, заради които милиони семейства остават без ток и вода и които продължават вече месеци наред, националната селекция за "Евровизия" беше излъчена на живо по обществената украинска телевизия.

Така украинците избраха песента и изпълнителите, които ще ги представят на европейския музикален форум. Това е поп дуото Tvorchi, а парчето се казва Heart Of Steel.

Десетима изпълнители и техните песни се бореха за гласовете на публика и жури, които да ги изпратят в Ливърпул, Великобритания, през май 2023 г., когато ще е финалът.

Часове преди Vidbir - както се казва националният конкурс за участници в "Евровизия"в Украйна, обществеността не знаеше къде точно ще се проведе събитието. Знаеше се само, че концертът ще състои на "секретна локация", която впоследствие се оказа метростанцията в Киев, превърнала се и в бомбоубежище от началото на войната. Мястото е използвано и преди, в това число от президента Володимир Зеленски за среща с гражданите. Дори известният американски водещ и комик Дейвид Летерман взе интервю от държавния глава от станция "Майдан Незалежности".

Сега тя бе преобразена в телевизионно студио със светлини, музика и публика. Зрителите можеха да чуят и преминаващите влакове, но това изобщо не попречи на представлението.

"Решението да проведем концерта под земята беше първото, което взехме. То продиктува и по-нататъшните ни стъпки в организацията, защото, без значение дали има тревога за въздушно нападение или други предизвикателства, свързани със сигурността, работата може да продължи", коментира Оксана Скибинка, ръководител на украинската делегацията на "Евровизия" пред BBC.

За разлика от някои от другите претенденти в конкурса и техните песни, текстът на парчето победител не изглеждаше пряко свързан с войната. По време на изпълнението на "Heart of Steel" обаче танцьорите носеха газови маски, а на екраните се появяваха предупредителни знаци за ядрена опасност, заедно с надписи като "Не се страхувайте да кажете какво мислите".

"Хора с горящи очи и истински стоманени сърца работиха по нашето представление, за да предадат посланието ни на света. При ограничени условия, под земята, в студа, без светлина, с постоянен шум, успяхме", написа дуото Tvorchi в публикация в Instagram след победата си.

В националната селекция присъстваха песни, фокусирани в много по-голяма конкретика върху войната, която Русия води в Украйна и срещу Украйна - като изпълнението на "When Got Shut The Door" на Jenny Heil, която се класира на второ място във вота на публиката. В песента си тя пее:

Когато Бог затвори вратата

паднах на пода

Не искам война,

но Той знае, сигурно

Когато Бог затвори врата

Той отваря още една...

Емоционални балади за войната поднесоха още изпълнителката Круtь, която завърши втора в общата класация, както и победителката в "Евровизия" 2016 Джамала. Тя не беше сред претендентите в Vidbir, но беше част от журито и излезе на сцената с трогателен пърформанс на най-новата си песен "Син".

Украйна спечели тазгодишното издание на песенния конкурс в Торино с песента "Стефания" на Оркестър "Калуш". По традиция страната победител обикновено е домакин на събитието през следващата година, но организаторите решиха, че сега това ще бъде твърде опасно. Вместо това Ливърпул беше избран да организира шоуто от името на Украйна.

За първи път Украйна участва в "Евровизия" през 2003 г. Оттогава е печелила европейския конкурс за песен три пъти, като само шест пъти е оставала извън топ 10. Тя е една от държавите с най-много успехи в състезанието.