Военен самолет се разби в Русия

Военен самолет Су-24 се разби в района на Валуйск, Белгородска област, като пилотът е катапултирал. Това съобщиха за ТАСС службите за сигурност.

"Самолетът се е разбил в покрайнините на село. Пилотът е успял да катапултира. Състоянието му се изяснява", заяви официален служител.

