През последните години Шварценегер открито критикува бившия президент Тръмп

Арнолд Шварценегер, бившият републикански губернатор на Калифорния, заяви, че ще гласува за вицепрезидента Камала Харис и губернатора Тим Уолц в рядко срещана подкрепа.

„За човек като мен, който разговаря с хора от цял свят и все още знае, че Америка е блестящият град на хълма, да наречеш Америка кошче за боклук на света е толкова непатриотично, че ме вбесява. И аз винаги ще бъда американец, преди да съм републиканец. Ето защо тази седмица ще гласувам за Камала Харис и Тим Уолц“, заяви Шварценегер в публикация на X.

Известният актьор и дългогодишен републиканец разкритикува Доналд Тръмп и заяви, че вторият мандат на бившия президент ще направи хората „все по-гневни, все по-разделени и все по-омразни“.

Arnold Schwarzenegger says he's voting for Harris and Walz https://t.co/s593aPxIlo pic.twitter.com/irp30CQfN0