Имението на Матю Пери в Лос Анджелис, което той купил три месеца преди смъртта си, се продава за 5 млн. долара

DailyMail съобщи, че жилището в Холивуд Хилс се намира на адрес 1479 Rising Glen Road и разполага с три спални и четири бани на огромна площ от 2566 кв. м., върху парцел с площ 9 622 кв. м.

