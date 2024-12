Руски генерал е един от загиналите при експлозията в Москва. Според руските Телеграм канали Baza и Mash загинал е началникът на войските за радиационна, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Игор Кирилов. Починал е и негов помощник.

По-рано от ТАСС съобщиха за експлозията, станала на „Рязански проспект" в руската столица, но не назоваха имената на загиналите.

Images on Russian Telegram channels of the aftermath of the explosion that reportedly killed Lt. Gen. Igor Kirillov, senior commander in charge of chemical, biological and radiation defense forces: pic.twitter.com/25YYIR0ObJ