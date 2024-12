Осем души са ранени, а един е в критично състояние, след като двуетажен автобус се удари в железопътен мост в покрайнините на Глазгоу, Шотландия, предаде ДПА.

Кадри, публикувани онлайн, показват как автобус на компанията "ФърстГруп" (FirstGroup) се e заклещил под моста на улица Кук, с откъсната част от покрива и натрошено стъкло по земята.

Службите за спешна помощ са дошли незабавно на местопроизшествието, след като шотландската полиция е била уведомена за катастрофата около 18:00 часа местно време (20:00 часа бълг. време) в събота.

"Екипите на спешна помощ са пристигнали (на мястото на инцидента – бел. ред.) и петима души са били откарани в университетската болница "Кралица Елизабет" за лечение, обясни говорител на шотландската полиция.

Bus Collides with Bridge in Glasgow: Emergency Services Respond and Roads Closed.. #CookStreet #Scotland #Glasgow https://t.co/H0MxAVRb0H

По думите му един от пасажерите е в критично състояние. Други трима са били прегледани на място и приети в болница.

Властите разследват причината за катастрофата. Един от свидетелите на случката обаче предполага, че шофьорът на автобуса е взел погрешен завой, след което се е ударил в моста.

Eight people have been injured after a double-decker bus crashed into a railway bridge in Glasgow city centre. pic.twitter.com/DEVoRqlSUA