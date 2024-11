Голям брой ученици бяха ранени при врязване на автомобил пред начално училище в Китай днес, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на държавни медии.

Китайската централна телевизия съобщи, че инцидентът е станал в град Чандъ, провинция Хунан, в централната част на страната. Броят на пострадалите все още се уточнява. Телевизията не каза дали шофьорът се е врязал умишлено в децата с колата си.

На кадри, публикувани в социални мрежи, се виждат много ранени хора на земята и тичащи в паника деца. На един видеозапис мъже нанасят побой пред бял автомобил с висока проходимост на окървавен мъж, на когото впоследствие полицай поставя белезници.

Миналата седмица в Китай бяха извършени няколко смъртоносни атаки дело на самостоятелно действащи нападатели, отбелязва АФП.

