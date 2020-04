Виетнам правят "лекарство" срещу Covid-19 от убити котки

Във Виетнам правят лекарство срещу коронавирус от черни котки. За това разказва New York Post, цитирайки основателката на организацията No to Dog Meat Джулия де Каденет.

Според нея във Витнам смятали, че чисто черните котки, тяхното месо и козина имат лечебни свойства и могат да излекуват коронавируса.





За да превърнат животното в лекарство, местните го убивали, обработвали тялото с различни химикали, след това смилали всичко заедно с козината.



"Лекарството" било изобретено в Ханой, а сместа се продавала дори и в интернет.



Активистката на природозащитната организация разказва още, че разполага с множество снимки на безжизнените тела на черни котки, приготвени за обработка.



"Това нечовешко отношение с котките е толкова високо ниво на жестокост, неприемливо дори за тези, които ядат месо", коментира тя.



Благотворителната организация е изпратила до ООН писмо с искане да се вземат мерки срещу тези, които са решили да лекуват света от коронавирус с убийството и преработката на котки за лечебни препарати.