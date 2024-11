Критиките на протестиращите обаче не се фокусират само върху управлението на Карлос Масон. Част от хората обвиняват и правителството в Мадрид

Хиляди се събраха на протест във Валенсия с искане за оставката на премиера на провинцията Карлос Масон. Запалени факли полетяха към сградата на общината, а полицията се намеси, за да предотврати безредици.

"Убиец" и "Оставка Масон" скандираха протестиращите, които се събраха в центъра на Валенсия. Предвиденото като мълчаливо заради жертвите на потопа шествие се превърна в многохилядна демонстрация, обвиняваща местната власт, че не е предупредила населението навреме и че не се справя с последиците от наводненията.

"Ние сме изцапани с кал, вие сте изцапани с кръв", гласят част от плакатите на протестиращите.

