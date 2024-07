В името на шоуто: Ангела Меркел стана детектив ВИДЕО

Телевизионните фенове останаха озадачени от странния европейски телевизионен сериал, в който „ Ангела Меркел“ разкрива престъпления, след като се е пенсионирала от политиката.

Мис Меркел, германски сериал, продуциран от RTL, който дебютира миналата година, проследява драматизирана версия на бившия германски канцлер, който живее в пенсия в Укермарк, преди да се отегчи и решава да насочи вниманието си към разрешаването на мистерии.

Катарина Талбах играе бившия канцлер, управлявал Германия от 2005 г. до 2021 г., докато нейният герой решава да промени кариерата си - за голямо отвращение на загрижения й съпруг Йоахим и бодигарда Майк.

Cosa succederebbe se #AngelaMerkel diventasse un’investigatrice? #MissMerkel è la nuova curiosa serie di #Rai2 dove l’ex cancelliera tedesca, in pensione, si diletta a risolvere alcuni casi di omicido

In onda da venerdì, in prima serata!#Series #Rai #Palinsesti #AscoltiTv pic.twitter.com/GqgOa6k3Sn