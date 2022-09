Уплашен от поляците, Роджър Уотърс отмени концерти

Съоснователят на Pink Floyd - Роджър Уотърс, отмени планираните си концерти в Полша на фона на възмущението в страната, предизвикано от позицията му относно войната, която Русия води в Украйна, съобщи Guardian, позовавайки се на полски медии.

Служител на Tauron Arena в Краков, където музикантът трябваше да изнесе два концерта през април идната година, е заявил, че те няма да се състоят. „Мениджърът на Роджър Уотърс реши да се оттегли, без да посочи причина“, обяснява Лукаш Питко.

В уебсайта за концертното турне на Уотърс This Is Not a Drill концертите в Краков, предварително обявени за 21 и 22 април, вече не фигурират. На 18 април музикантът, известен с левите си убеждения, ще изнесе шоу в Копенхаген, а на 23 април – в Будапеща. Датите 21 и 22 април са свободни в програмата му.

Очаква се следващата седмица общинските съветници в Краков да гласуват предложението Роджър Уотърс да бъде обявен за персона нон грата в града, изразявайки „възмущение“ от позицията му за войната в Украйна. „Да се позволи на Роджър Уотърс, открит поддръжник на Путин, да свири в Краков, би било срамно за нашия град. Нека пее в Москва“, коментира в социалните мрежи общинският съветник Лукаш Вантух.

По-рано през месеца Уотърс написа отворено писмо до украинската първа дама Олена Зеленска, в което обвинява „крайните националисти“ в Украйна, че са извели страната на „пътя на тази разрушителна война“. 79-годишният британски музикант критикува Запада и най-вече Вашингтон за това, че снабдява страната с оръжия, а НАТО провокира Русия, струпвайки войски по границите й.

Не за пръв път съоснователят на една от най-влиятелните рокгрупи в света излага възгледите си по въпроси от международната политика. През 2019 г. например Уотърс порица концерт в стил Live Aid в Колумбия, набиращ средства за хуманитарна помощ за бедстващите във Венецуела, с твърдението, че това е акция на САЩ, целяща да компрометира социалистическото правителство на Николас Мадуро.

По-рано, през 2018-а, на свой концерт в Бразилия в навечерието на президентските избори в страната, той се обяви против десния кандидат Жаир Болсонаро, който впоследствие спечели изборите за поста. А родните меломани навярно помнят, че още по-рано, по време на шоуто на Роджър Уотърс в София през 2013 г., на таблото на Националния стадион с големи червени букви се изписа "Оставка" в знак на подкрепа към българите, които тогава масово протестираха срещу правителството на Орешарски.