Германската компания HyImpulse успешно изстреля ракета, използваща парафин или восък за свещи като гориво

Фирмата тества технологията преди първия орбитален полет, планиран за края на 2025 г. Ракетата беше изстреляна от стартова площадка в Куниба, Южна Австралия. Тя е наречена SR75, височината ѝ е 12 метра и тежи 2,5 тона. Апаратът, който не е достатъчно мощен, за да обиколи Земята, има капацитет да носи малки спътници с тегло до 250 кг на височина до 250 км.

⁦@Erdayastronaut⁩ what do you know of paraffin wax/LOX powered rockets? #candlepower https://t.co/O6csBkF5CK