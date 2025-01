Украйна порази рафинерия на Лукойл с 4 дрона ВИДЕО

Един от украинските дронове е бил свален, в опит да порази ядрено съоръжение, гласи непотвърдена информация на Би Би Си

Украински сили са ударили руска петролна рафинерия на „Лукойл“ в град Кстово, на около 800 километра от фронтовата линия.

Четири дрона са поразили складовете на компанията, пишат украинските медии, съобщи bTV. Съоръжението е претърпяло съществени щети.

Видеоклипове, публикувани в социалната мрежа X, показват огромни пламъци, издигащи се над рафинерията.

The Lukoil refinery of Kstovo, Nizhny Novgorod, in Russia has been severely hit by UAVs. Flames are consuming large parts of the facility, which processes annually 15 million tons of crude oil. It is the forth largest refinery in Russia in terms of production. pic.twitter.com/ZAhUTpbDqL