Подводницата е повредена от украинска ракетна атака, след което е потопена

Украйна потопи руската подводница "Ростов на Дон" в Севастопол, пише украинският Канал 24. Въоръжените сили на Украйна са потвърдили успешното унищожаване на подводницата.

Подводницата "Ростов на Дон" е една от четирите подводници от клас "Кило" и може да използва ракети "Калибър".

The Ukrainian General Staff reports that Ukrainian forces successfully struck a Russian submarine and an S-400 missile system in occupied Crimea. Four S-400 launchers were significantly damaged. The B-237 "Rostov-on-Don" submarine, hit in Sevastopol port, sank immediately. The… pic.twitter.com/2kuc6378QO