Жена беше намерена мъртва в корема на огромен 5-метров питон. Змията е успяла да погълне жената цяла, като властите в Индонезия съобщиха за трагичната смърт в събота, 8 юни, съобщава АФП.

45-годишният съпруг на изчезналата Фарида и жителите на село Калемпанг в провинция Южен Сулавеси открили в петък мрежест питон, дълъг около пет метра. Те забелязали, че змията е с огромен корем.

Майката на четири деца е изчезнала в четвъртък вечерта и е започнало издирване, каза кметът на селото Суарди Роси.

Селяните претърсили района и бързо забелязали питон с голям корем, каза Суарди Роси.

„Решиха да отворят стомаха на питона и главата на Фарида се появи“. Снимки показват тялото на жената, все още напълно облечена, вътре в змията.

Подобни трагедии са изключително редки, но няколко души загинаха в Индонезия през последните години, след като бяха погълнати от питони.

Миналата година жители на квартал Тинангеа в Югоизточен Сулавеси убиха 8-метров питон, който удуши и изяде фермер.

През 2023 г. 54-годишна жена беше намерена мъртва в 8-метров питон в град Муна, Югоизточен Сулавеси. Предходната година фермер в Западен Сулавеси беше изяден от 4-метров питон в плантация за палмово масло.

