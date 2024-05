Самолетът се готвел да излети, когато човекът е попаднал в работещия двигател на машината

Teжък инцидент на летище Схипхол в Амстердам. Човек загина след като е бил блокиран в работещ двигател на самолет, съобщи нидерландската полиция.

Авиокомпанията KLM добави, че самолетът е трябвало да пътува за Билунд в Дания. Пътниците са станали свидетели на жестоката случка и са изпаднали в шок.

Според медиите в Нидерландия самолетът се готвел да излети, когато човекът е попаднал в работещия двигател на машината.

Към този момент не става ясно как жертвата се е озовала в двигателя, като само се уточнява, че е започнало разследване.

