Наводнения и свлачища са отнели живота на 19 души в Босна и Херцеговина. Това е най-смъртоносното природно бедствие в последните 10 години. Спасително-издирвателни екипи обикалят най-засегнатия район северно от град Мостар.

Почти всички жертви са в района на 10-хилядния град Ябланица. Там проливните дъждове са активирали свлачище. Кал и камъни са затрупали къщи и стопански постройки. Най-малко 13 души са загинали в това населено място и околните махали. „Събуди ме шумът от силната буря. Погледнах през прозореца и видях нещо бяло да покрива земята. Казах на жена ми, че нещо не е наред. Тя си мислеше, че сняг е паднал. Беше рано, към 5 сутринта, не се виждаше много. После разбрах, че са паднали скали от кариерата. Къщата на мой приятел и още няколко просто изчезнаха”, Енес Имамович, който живее в Ябланица.

